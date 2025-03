I robot per le consegne nelle strade di Mosca sorprendono il web | VIDEO

MeteoWeb

Un video virale sui social mostra una scena insolita: un gruppo di robot–droni per le consegne, sviluppati da Yandex, fermi a un semaforo in attesa del verde, nelle strade di Mosca. Non appena il segnale cambia, alcuni avanzano, mentre altri, notando il lampeggiare del semaforo, decidono di aspettare. Questi piccoli veicoli autonomi, noti come Rover Yandex, sono operativi dal 2019 e progettati per trasportare pacchi fino a 20 kg. Grazie a sensori avanzati e un sistema di navigazione autonoma, i robot evitano ostacoli e percorrono diversi tipi di terreno, compresa la neve.

Dotati di 6 ruote e con una velocità massima di 8 km/h, i rover possono segnalare incidenti o tentativi di vandalismo ai centri di controllo Yandex. Il loro comportamento al semaforo dimostra un notevole livello di intelligenza artificiale e rispetto delle regole stradali.

