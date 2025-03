Roma, esplosione in zona Gianicolense: crollata palazzina, donna estratta viva dalle macerie

MeteoWeb

Esplosione questa mattina a Roma, in zona Gianicolense: distrutta una palazzina in via Vitellia all’incrocio con via Pio Foà. Le macerie hanno danneggiato auto parcheggiate sotto l’edificio. Nell’incidente, probabilmente provocato da una fuga di gas, è rimasta coinvolta una donna che è stata estratta viva dalle macerie dei vigili del fuoco. Secondo quanto riferito da testimoni ai soccorritori non ci sarebbero altre persone coinvolte. Sul posto anche i carabinieri.

