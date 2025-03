Roma, incendio in concessionaria Tesla: in fiamme 17 auto

MeteoWeb

Un incendio, scoppiato poco prima dell’alba, ha devastato 17 automobili in una concessionaria Tesla situata in via Serracapriola a Frascati, in provincia di Roma. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco delle squadre Rustica 10/A e Frascati 21/A, supportati da due autobotti, dal Carro Autoprotettori, dal funzionario di guardia e dal capo turno provinciale. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte, anche se le fiamme hanno danneggiato parzialmente la struttura che ospitava i veicoli. Anche le forze dell’ordine sono intervenute sul posto.

