Il ruolo del carbonio nel nostro pianeta: una nuova serie TV sugli ecosistemi

The Future of Nature fonde scienza, grafiche all’avanguardia e riprese cinematografiche di oceani, praterie, foreste e metropoli, nel tentativo di rendere visibile l’elemento invisibile del carbonio. La serie fornisce al pubblico una rappresentazione visiva unica degli ecosistemi del pianeta, rivelando il ruolo che animali, piante e persone svolgono sul ciclo del carbonio e le soluzioni che potrebbero contribuire a stabilizzare i cambiamenti ambientali. Con contributi da tutto il mondo, tra cui il Direttore Scientifico del CMCC Giulio Boccaletti come produttore esecutivo, la serie segue climatologi, ecologi, leader indigeni ed economisti. Le loro storie rivelano come la natura stia contribuendo a riequilibrare i delicati sistemi della Terra.

“Questa è una serie senza precedenti, che offre una nuova prospettiva sul ruolo che tutti gli ecosistemi svolgono nella regolazione del bilancio del carbonio della Terra e della concentrazione di CO₂ nell’atmosfera”, afferma Boccaletti. Uno dei programmi strategici del CMCC si concentra sull’integrazione dei cicli del carbonio biogeochimico e industriale. Questa serie è particolarmente importante in quanto offre una visione di un mondo in cui facciamo affidamento sui nostri ecosistemi per assorbire il carbonio dall’atmosfera e riequilibrare il sistema climatico. Il CMCC è presente nella serie e il ricercatore Monia Santini, direttore dell’Istituto per la Resilienza Climatica, ha partecipato come consulente scientifica.

Descrizione degli episodi

Episodio 1: “Oceani” (mercoledì 26 marzo 2025)

Scopri come il carbonio viene assorbito negli oceani attraverso la “pompa biologica del carbonio”. Esplora come la complessa vita oceanica, tra cui il plancton, i pesci che mangiamo, gli escrementi delle balene e i segreti degli abissi, sia fondamentale per la rimozione del carbonio dall’atmosfera.

Episodio 2: “Praterie” (mercoledì 2 aprile 2025)

Gli scienziati approfondiscono il fatto che l’assorbimento del carbonio è potenziato dalla vita e studiano le praterie, dove si trova il maggior numero di animali. Dalle savane tropicali dell’Africa orientale alla tundra artica, dalle pianure del Kazakistan alle praterie del Nord America, scienziati e difensori della natura rivelano l’importanza delle praterie per il futuro e cosa si può fare per ripristinarle.

Episodio 3: “Foreste” (mercoledì 9 aprile 2025)

Le foreste sono le più efficaci pompe di carbonio sulla Terra, ma sono ecosistemi incredibilmente complessi e il loro assorbimento di carbonio aumenta solo quando funzionano bene e sono ricche di specie. Le foreste del mondo sono state drasticamente ridotte e, per combattere i cambiamenti ambientali, proteggere quelle rimaste e ripristinare quelle perdute è essenziale. Ma ci sono buone notizie: scopri come gli scimpanzé nella foresta del bacino del Congo siano fondamentali per la salute delle foreste e come la saggezza indigena stia contribuendo alla ricostruzione dell’Amazzonia.

Episodio 4: “Umani” (mercoledì 16 aprile 2025)

In uno scenario in cui la natura prospera, gli ecosistemi funzionano e il carbonio è stabile, c’è spazio per 11 miliardi di persone? Gli scienziati rivelano come gli esseri umani siano gli ingegneri supremi degli ecosistemi – una specie chiave – pienamente in grado di prendersi cura del pianeta. Scopri storie di persone che stanno facendo la differenza, integrando la vita moderna con la natura e mostrando un percorso verso un futuro migliore. Dalle metropoli della Cina alle periferie di Los Angeles, dalle torbiere dell’Irlanda alle favelas di Rio. Gli esseri umani possono trasformare questo mondo in un luogo dove tutti possiamo prosperare!

The Future of Nature sarà trasmesso in streaming da mercoledì 26 marzo 2025 e sarà disponibile su tutte le piattaforme PBS, tra cui PBS.org e l’app PBS, disponibile su iOS, Android, dispositivi Roku, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Samsung Smart TV, Chromecast e VIZIO. The Future of Nature è una produzione di Brian Leith Productions per PBS in associazione con ARTE France. I produttori esecutivi sono Giulio Boccaletti e Patrick Morris. Narrata da Uma Thurman. La produttrice della serie è Verity White. Nicola Brown ha prodotto e diretto il primo episodio. Robert Myler ha prodotto e diretto il secondo episodio, e Gavin Maxwell ha prodotto e diretto il terzo e il quarto episodio. Musiche di Ben Foster. La distribuzione internazionale della serie sarà gestita da BBC Studios.

