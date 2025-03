“La Russia guadagna ancora con il petrolio”: il punto da Ursula von der Leyen

MeteoWeb

Guardando alla situazione generale in Russia, “il quadro è misto. Le sanzioni stanno mordendo e hanno un effetto molto dannoso sull’economia russa. Hanno tassi di interesse alle stelle e l’inflazione sta aumentando vertiginosamente. Ma quello che è ancora una fonte di reddito, non proveniente dall’Unione Europea, sono i ricavi del petrolio”. Lo sottolinea il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles. Quindi, prosegue, “si vede molto chiaramente che si tratta di un campo in cui dovrebbe verificarsi un miglioramento a livello globale. Oppure, potremmo esaminarlo più da vicino a livello globale”.

Per quanto riguarda l’Ue, ricorda, “la dipendenza dal gas russo era del 45% all’inizio della guerra. È stata ridotta del 75%, il che è un passo piuttosto grande. La dipendenza dal carbone era del 50%: oggi è zero. E penso che anche il petrolio fosse intorno al 50%. Ora, la cifra è del 3%. Quindi, da questo si vede uno sforzo enorme, uno sforzo enorme per liberarci della nostra dipendenza”.

