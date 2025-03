Russia, i satelliti russi monitorano gli incendi nella regione di Primorye

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, vasti incendi hanno colpito la regione del Primorye, in Russia. Secondo i dati raccolti dai satelliti dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, le fiamme hanno già devastato oltre 840 ettari di territorio, con 11 focolai attivi. Le aree più colpite includono i distretti di Partizansk, Pogranichny, Khanka e la città di Ussurijsk.

Di fronte alla crescente emergenza, le autorità hanno dichiarato un regime speciale di prevenzione incendi in 14 municipalità per limitare la diffusione delle fiamme. Il satellite di osservazione terrestre “Resurs-P” ha fornito immagini dettagliate che aiutano le squadre di emergenza a monitorare la situazione in tempo reale.

