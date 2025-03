Sabbia del Sahara, al Sud serve l’ombrello: quantitativi enormi, gravi rischi per la salute

MeteoWeb

Fa molto caldo al Centro/Sud Italia in questo lunedì di fine marzo dai connotati tardo primaverili. La temperatura, infatti, ha raggiunto +25°C a Reggio Calabria e Comiso, +24°C a Messina, Foggia, Agrigento, Cassino e Vittoria, +23°C ad Avellino, Caserta e Trapani, +22°C a Catania, Siracusa, Latina e Benevento, +21°C a Roma, Napoli, Firenze, Guidonia e Terni, valori tardo primaverili. A provocare questo caldo anomalo è il forte flusso africano che da giorni lo scirocco alimenta sull’Italia centro-meridionale.

L’aria calda proveniente dal cuore del deserto africano è accompagnata da ingenti quantità di sabbia del Sahara che risale dall’entroterra algerino e raggiunge nelle zone joniche di Calabria e Sicilia un carico superiore persino a quello del deserto, come mostrano le mappe del modello Skiron sulla quantità di polvere desertica in movimento.

In molte città del Sud, da Siracusa a Taranto passando per Messina, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, oggi servirebbe l’ombrello per proteggersi dalla quantità di sabbia del deserto che si posiziona al suolo e sporca tutto, comprese le persone. Una situazione che provoca serie conseguenze anche sulla salute.

I rischi per il corpo umano dall’esposizione alla sabbia del Sahara

L’esposizione alla sabbia del deserto può avere conseguenze importanti per la salute, sia nel breve che nel lungo termine. La sabbia desertica, spesso trasportata da fenomeni atmosferici come tempeste di sabbia e vento intenso, può contenere particelle sottili, microorganismi patogeni, sostanze chimiche e allergeni naturali che causano una vasta gamma di problemi fisici e complicazioni sanitarie.

Conseguenze respiratorie

L’apparato respiratorio è tra i primi a subire gli effetti negativi dell’esposizione prolungata alla sabbia desertica. Le particelle sottili presenti nella sabbia possono penetrare profondamente nei polmoni, causando:

Irritazione delle vie aeree : sintomi come tosse secca, starnuti e congestione nasale.

: sintomi come tosse secca, starnuti e congestione nasale. Bronchite cronica : soprattutto in persone esposte frequentemente, come lavoratori in ambienti desertici.

: soprattutto in persone esposte frequentemente, come lavoratori in ambienti desertici. Asma e allergie : l’inalazione di sabbia può aggravare le condizioni respiratorie preesistenti e favorire nuovi episodi allergici.

: l’inalazione di sabbia può aggravare le condizioni respiratorie preesistenti e favorire nuovi episodi allergici. Silicosi: una patologia cronica dovuta all’accumulo di silice nei polmoni, che provoca fibrosi polmonare e gravi compromissioni respiratorie.

Problemi oculari

Gli occhi sono particolarmente sensibili alla sabbia desertica. L’esposizione può causare:

Congiuntiviti acute : irritazione, arrossamento, lacrimazione e fotofobia.

: irritazione, arrossamento, lacrimazione e fotofobia. Lesioni corneali : particelle abrasive possono provocare graffi sulla superficie oculare, con rischio di infezioni secondarie.

: particelle abrasive possono provocare graffi sulla superficie oculare, con rischio di infezioni secondarie. Secchezza oculare cronica: in ambienti desertici, la sabbia unita a condizioni di aridità atmosferica può compromettere la naturale lubrificazione degli occhi.

Patologie dermatologiche

La sabbia desertica può influenzare negativamente la salute della pelle:

Irritazioni e abrasioni : il contatto diretto con particelle sabbiose può creare lesioni superficiali, aumentando il rischio di infezioni batteriche.

: il contatto diretto con particelle sabbiose può creare lesioni superficiali, aumentando il rischio di infezioni batteriche. Dermatiti allergiche e da contatto : alcuni minerali e sostanze presenti nella sabbia possono innescare reazioni allergiche.

: alcuni minerali e sostanze presenti nella sabbia possono innescare reazioni allergiche. Secchezza estrema della pelle: la combinazione di sabbia e ambiente arido disidrata rapidamente la pelle, causando screpolature e prurito.

Infezioni da agenti patogeni

La sabbia del deserto può ospitare batteri, virus e funghi potenzialmente pericolosi:

Miceti e infezioni fungine : condizioni umide e calde sotto gli strati superficiali della sabbia favoriscono la crescita di funghi che, a contatto con la pelle, possono provocare infezioni dermatologiche.

: condizioni umide e calde sotto gli strati superficiali della sabbia favoriscono la crescita di funghi che, a contatto con la pelle, possono provocare infezioni dermatologiche. Batteri e virus: alcune particelle sabbiose possono trasportare microrganismi patogeni, aumentando il rischio di infezioni respiratorie e gastrointestinali.

Conseguenze cardiovascolari

La presenza di polveri sottili (PM2,5 e PM10) nella sabbia desertica può avere impatti negativi sul sistema cardiovascolare:

Incremento dei rischi di ictus e infarti : esposizioni prolungate a particolato sottile possono favorire malattie cardiovascolari, aumentando la pressione arteriosa e lo stress cardiaco.

: esposizioni prolungate a particolato sottile possono favorire malattie cardiovascolari, aumentando la pressione arteriosa e lo stress cardiaco. Alterazioni del ritmo cardiaco: soggetti sensibili potrebbero sperimentare disturbi temporanei o cronici del ritmo cardiaco dovuti all’infiammazione e allo stress ossidativo provocato dalle polveri inalate.

Effetti neurologici

Recenti studi suggeriscono che l’esposizione cronica alle particelle sottili contenute nella sabbia desertica possa influenzare negativamente il sistema nervoso centrale:

Calo delle capacità cognitive : la respirazione cronica di polveri fini può contribuire a processi infiammatori sistemici che influenzano negativamente memoria, attenzione e altre funzioni cognitive.

: la respirazione cronica di polveri fini può contribuire a processi infiammatori sistemici che influenzano negativamente memoria, attenzione e altre funzioni cognitive. Stress ossidativo e neuroinfiammazione: che a lungo termine potrebbero facilitare patologie neurologiche degenerative.

Prevenzione e protezione

Per ridurre il rischio sanitario legato all’esposizione alla sabbia desertica è fondamentale:

Indossare mascherine o dispositivi filtranti, soprattutto in presenza di tempeste di sabbia.

Proteggere occhi e pelle utilizzando occhiali ermetici e indumenti adeguati.

Idratare frequentemente occhi e pelle con colliri e creme specifiche.

Limitare la permanenza in ambienti con alta concentrazione di sabbia o polveri sottili.

La consapevolezza e le misure preventive sono essenziali per mitigare i potenziali rischi sanitari derivanti dall’esposizione alla sabbia del deserto.

