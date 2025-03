Saseno, da avamposto militare a destinazione di lusso: il progetto del resort per trasformare l’isola

MeteoWeb

Saseno, isolotto al largo delle coste dell’Albania, situata a circa 15 chilometri da Valona e a una novantina di Otranto, si prepara a una svolta epocale. Da ex base militare del regime comunista di Enver Hoxha e successivo avamposto strategico per la lotta al traffico di migranti, l’isola si avvia ora a diventare una meta esclusiva del turismo di lusso grazie a un ambizioso progetto immobiliare, denominato Sazan Island Touristic Resort. Secondo le ultime notizie il progetto prevede un investimento di 1,4 miliardi di euro con l’obiettivo di trasformare Saseno in una destinazione turistica esclusiva, capace di attrarre una clientela facoltosa e di ridefinire l’immagine del Paese nel panorama del turismo internazionale.

Un resort di lusso immerso nella natura

Il progetto prevede la costruzione di una struttura di lusso, con ville incastonate tra le rocce dell’isola e affacciate sul mare. Il concept mira a valorizzare il paesaggio naturale e a preservare l’ambiente, offrendo al contempo un’esperienza esclusiva ai suoi ospiti. La trasformazione di Saseno potrebbe rappresentare un punto di svolta, aprendo la strada a investimenti importanti.

Sfide e prospettive future

Nonostante l’entusiasmo attorno al progetto, la realizzazione del resort di lusso a Saseno richiederà tempo e affronta diverse sfide. Attualmente, l’isola è in gran parte disabitata e presenta infrastrutture ridotte al minimo. Le strutture esistenti dovranno essere riqualificate o rimosse, mentre sarà necessario un intervento significativo per sviluppare le infrastrutture di trasporto e i servizi di accoglienza. La trasformazione di Saseno in una destinazione di lusso rappresenta un passo ambizioso per il turismo.

