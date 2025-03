Il satellite meteorologico artico dell’ESA è stato celebrato come eccellente

MeteoWeb

Lanciato appena sette mesi fa, il satellite meteorologico artico dell’ESA ha dimostrato come l’approccio New Space possa accelerare lo sviluppo di missioni in grado di fornire profili dettagliati di temperatura e umidità per previsioni meteorologiche a breve termine. Ma l’impatto di questo piccolo prototipo di satellite va ancora oltre: il suo strumento di misurazione è stato riconosciuto come in grado di fornire dati paragonabili a quelli delle grandi missioni tradizionali. Dotato di un radiometro a microonde a scansione incrociata a 19 canali, la missione del satellite è quella di penetrare l’atmosfera e fornire profili dettagliati di temperatura e umidità in tutte le condizioni atmosferiche.

Nonostante il nome, l’Arctic Weather Satellite raccoglie misurazioni in tutto il mondo. Tuttavia, i suoi dati sull’umidità sono particolarmente preziosi per le previsioni meteorologiche nell’Artico, dove le concentrazioni di vapore acqueo possono cambiare rapidamente. E’ quanto si legge in un articolo ESA.

I dettagli

Il satellite meteorologico artico, sviluppato come prototipo in tre anni e a una frazione del costo di una tradizionale missione di osservazione della Terra, ha già dimostrato che l’approccio New Space, basato sulla costruzione rapida e a basso costo, potrebbe essere applicato a una futura costellazione di satelliti simili. Ma il passo successivo è valutare attentamente come i suoi dati possano migliorare l’accuratezza delle previsioni meteo. Questo è un passo cruciale, che fornisce a Eumetsat e ai suoi Stati membri la certezza che il concetto di missione può essere applicato alla costellazione di follow-on EPS-Sterna proposta.

Se la costellazione andasse avanti, l’ESA sarebbe responsabile della costruzione dei satelliti per Eumetsat, che gestirebbero le operazioni in orbita e la distribuzione dei dati, seguendo il modello consolidato utilizzato per le altre missioni meteorologiche europee, vale a dire il satellite geostazionario Meteosat e le missioni in orbita polare MetOp. Pertanto, come parte di questo importantissimo processo di valutazione, i dati vengono esaminati attentamente da una serie di uffici meteorologici europei, tra cui l’ Ufficio meteorologico danese, il Servizio meteorologico tedesco, il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, l’ Istituto meteorologico finlandese, Météo-France, l’ Istituto meteorologico norvegese, il Met Office del Regno Unito e l’ Istituto meteorologico e idrologico svedese.

Anche Eumetsat, responsabile della distribuzione dei dati, sta valutando in modo indipendente le prestazioni della missione.

Sebbene sia ancora presto, il loro feedback è estremamente positivo. Non solo riconoscono che il radiometro a microonde dell’Arctic Weather Satellite funziona bene come altri strumenti europei, americani e cinesi simili in orbita, ma che i profili di umidità della missione hanno un impatto particolare sulle previsioni meteorologiche, come mostra il grafico a barre sopra.

Philippe Chambon, di Météo-France, ha affermato: “il nostro team ha valutato attentamente la qualità dei dati dell’Arctic Weather Satellite ed è già stato in grado di dimostrare un impatto positivo sulle nostre previsioni su scala globale e prevediamo di includere i dati nel nostro sistema di previsione globale entro la fine dell’anno. Si tratta di un risultato molto promettente in vista della costellazione EPS-Sterna, che è considerata una componente chiave del futuro sistema di osservazione”.

Niels Bormann, dell’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ha osservato: “l’Arctic Weather Satellite è un ottimo esempio della qualità dei dati meteorologici che si possono ottenere da un piccolo satellite. I nostri risultati iniziali sono molto promettenti per le previsioni meteorologiche globali e, se reggono, ci aspettiamo di utilizzare i dati operativamente più avanti nel corso dell’anno. Questa è un’ottima notizia per la proposta costellazione EPS-Sterna di sei di tali satelliti, che migliorerebbe notevolmente la copertura temporale a livello globale”.

Adam Dybbroe, dello Swedish Meteorological and Hydrological Institute, ha aggiunto: “insieme ai servizi meteorologici nazionali nordici, stiamo valutando i dati dell’Arctic Weather Satellite per le previsioni regionali sulla Scandinavia e sull’Artico. Data la loro buona qualità, prevediamo di integrare i dati nel nostro modello di previsione operativa entro la fine dell’anno e ci aspettiamo miglioramenti misurabili. Ciò fa ben sperare per la missione EPS-Sterna”.

L’Arctic Weather Satellite introduce anche un’innovazione significativa. Il suo radiometro a microonde include un innovativo canale di sondaggio a 325 GHz, una frequenza mai utilizzata prima per le previsioni meteorologiche operative. Le immagini sopra indicano il valore aggiunto di questo canale. Le valutazioni confermano anche il suo potenziale per nuove misurazioni del rapporto tra nubi e ghiaccio, che apporteranno benefici anche alla precisione delle previsioni meteorologiche.

Il responsabile del progetto Arctic Weather Satellite dell’ESA, Ville Kangas, ha concluso: “abbiamo dimostrato che un piccolo satellite, che pesa solo 125 kg, può eguagliare le prestazioni di grandi missioni meteorologiche. E poiché siamo in una fase relativamente iniziale, i dati devono ancora essere ulteriormente corretti e analizzati, quindi ci aspettiamo che l’Arctic Weather Satellite brilli ancora di più nei mesi a venire”.

Se la costellazione EPS-Sterna diventasse realtà, completerebbe la missione Meteosat di terza generazione e le missioni meteorologiche MetOp di seconda generazione . Il prossimo satellite MTG, MTG-S1, e il primo MetOp-SG, MetOp-SG-A1, dovrebbero essere lanciati quest’estate. I satelliti geostazionari Meteosat posizionati a 36.000 km sopra l’equatore restituiscono immagini ogni 15 minuti, ma non hanno visibilità delle latitudini più elevate, più vicine ai poli, quindi non possono essere utilizzati per le previsioni meteorologiche artiche. I satelliti MetOp restituiscono dati sui poli mentre orbitano attorno alla Terra da un polo all’altro in un’orbita più bassa, ma possono volerci fino a 24 ore per ottenere una copertura globale. La costellazione EPS-Sterna di sei satelliti colmerebbe il divario di copertura temporale.

