Il satellite russo Kosmos-2553 ha cambiato quota: mistero in orbita

Cambio di quota per il misterioso satellite russo Kosmos-2553, lanciato pochi giorni prima dell’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022. Dopo due anni di inattività, ha effettuato una modifica dell’orbita, salendo leggermente di quota nel periodo compreso tra il 5 novembre 2024 (giorno delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti) e il 31 gennaio 2025. Lo scrive su X l’astronomo Jonathan McDowell dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Kosmos-2553, che i russi hanno sempre definito come un satellite sperimentale lanciato per scopi scientifici, è da tempo sotto osservazione internazionale dopo che alcune fonti americane (riportate l’anno scorso dal Wall Street Journal) hanno ventilato l’ipotesi che potesse trattarsi in realtà di un’arma anti-satellite con la capacità di trasportare ordigni nucleari.

“Dai dati orbitali di pubblico dominio al momento non si notano cambiamenti particolarmente significativi per Kosmos-2553“, dice all’ANSA Luciano Anselmo, esperto di dinamica spaziale e associato di ricerca presso l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione ‘A. Faedo’ del Cnr (Isti-Cnr). “Si vede che la quota è aumentata di 170 metri, ma il satellite si trova a quasi 2.000 chilometri di altezza, in una regione di spazio pressoché deserta”.

