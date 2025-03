Satelliti: SKY Perfect JSAT sceglie Thales Alenia Space per realizzare “JSAT-32”

MeteoWeb

Il più grande operatore satellitare dell’Asia SKY Perfect JSAT Corporation (SKY Perfect JSAT) e Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), hanno annunciato la firma di un contratto per la realizzazione del satellite geostazionario per le telecomunicazioni “JSAT-32”. Operando nelle bande di frequenza Ku e Ka, JSAT-32 fornirà copertura sul Giappone e i suoi mari circostanti, con nuovi fasci spot aggiunti per applicazioni di mobilità. JSAT-32 fungerà da futuro sostituto dei satelliti SKY Perfect JSAT esistenti che forniscono servizi di comunicazione e distribuzione in Giappone.

In qualità di primo contraente, Thales Alenia Space sarà responsabile della progettazione, della produzione, dei test e della consegna del satellite alla rampa di lancio designata. L’azienda fornirà inoltre il segmento di terra associato. Con una massa di lancio di 3,7 tonnellate, il satellite JSAT-32 sarà realizzato sulla piattaforma Spacebus 4000B2 di Thales Alenia Space, rinomata per la sua robustezza, affidabilità ed efficienza nel time-to-market. Il lancio del satellite è previsto per il 2027 e sarà progettato per avere una durata vita in orbita di oltre 15 anni.

“JSAT-32 fa è parte del nostro investimento strategico, in linea con il nostro piano a lungo termine per il rinnovamento della flotta di satelliti – ha dichiarato il presidente e CEO di SKY Perfect JSAT, Eiichi Yonekura – Con il suo ulteriore carico utile in banda Ka, JSAT-32 migliorerà la nostra capacità di soddisfare le crescenti esigenze di mobilità, comprese quelle di sicurezza nazionale. Mentre continuiamo la fornitura di JSAT-31, non vediamo l’ora di sfruttare la tecnologia e l’expertise comprovate di Thales Alenia Space“.

“Desidero ringraziare sinceramente SKY Perfect JSAT per aver rinnovato la sua fiducia nella nostra azienda”, ha dichiarato Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space. “JSAT-32 è il secondo satellite che consegneremo a SKY Perfect JSAT, dopo JSAT-31 ordinato nel 2024. Questo nuovo contratto sottolinea ulteriormente il successo della nostra linea di prodotti Spacebus 4000 solida e collaudata, presente in un totale di 42 programmi satellitari, di cui 16 basati sul prodotto Spacebus 4000B2”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.