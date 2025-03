SaveCrops4EU: un gemello digitale per la Terra per un’agricoltura resiliente

MeteoWeb

Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per assumere la guida del progetto SaveCrops4EU. Parte del programma Digital Twin Earth dell’ESA, questo componente gemello digitale pre-operativo migliorerà la resilienza dell’agricoltura ai cambiamenti climatici e supporterà la gestione delle risorse agricole. Il componente gemello digitale di SaveCrops4EU ruoterà intorno a 3 pilastri scientifici fondamentali:

Monitoraggio avanzato mediante dati satellitari e indicatori agronomici in grado di fornire analisi in tempo reale delle condizioni delle culture;

Previsione dei raccolti basata su un approccio che impiega un modello ibrido che tiene conto dei dati di osservazione della Terra e dei modelli di crescita delle colture per stimare i volumi di produzione a livello regionale;

Test di scenario che incorporano diversi stress abiotici (come siccità e calore) e strategie di gestione (che includono l’irrigazione e la fertilizzazione) mediante una serie di simulazioni.

Thales Alenia Space sarà a capo dell’integrazione e del progetto architettonico complessivo del Componente Gemello Digitale, coniugando i vari modelli scientifici digitali ai dati di osservazione della Terra necessari e assicurando che i dati in uscita siano usati in modo efficiente dagli utenti finali. Un approccio modulare è stato scelto per supportare un’ampia gamma di casi d’uso in cui il Componente Gemello Digitale potrà fornire informazioni chiave.

Grazie a una combinazione innovativa di modellizzazione del sistema terrestre, diverse fonti di dati e tecnologie all’avanguardia, Destination Earth e i suoi gemelli digitali, permettono a un’ampia gamma di utenti di esplorare gli effetti dei cambiamenti climatici sulle varie componenti del sistema terrestre e valutare possibili strategie di adattamento e mitigazione. In Europa esistono diverse iniziative strutturali e istituzionali in questo campo, come Destination Earth (DestinE) finanziato dalla Commissione Europea o ESA Digital Twin Earth (DTE), finanziato da un gran numero di Stati membri dell’ESA. L’obiettivo finale di queste iniziative è creare un modello digitale della Terra per monitorare gli effetti delle attività naturali e umane sul nostro pianeta, anticipare eventi estremi, ottimizzare l’uso delle risorse riducendo al minimo l’impatto ambientale e adattare le politiche climatiche di conseguenza.

Come programma ESA, DTE è in piena sinergia con DestinE e assicura che i gemelli digitali pre-operativi sviluppati possano transitare in un sistema operativo più ampio come DestinE, massimizzando così il loro impatto.

Casi d’uso reali per la validazione

Per garantire la pertinenza dello sviluppo tecnologico, SaveCrops4EU sarà testato attraverso quattro casi d’uso chiave in Belgio, Germania, Spagna e Ungheria. Questi casi di validazione del mondo reale valuteranno l’accuratezza dei modelli, la loro capacità di anticipare lo stress indotto dalle condizioni meteorologiche e climatiche sull’agricoltura e il loro impatto sulle decisioni locali degli stakeholder del settore agricolo.

SaveCrops4EU impiega le soluzioni esistenti della piattaforma Destination Earth e mira a conseguire la massima interoperabilità con altri componenti del gemello digitale. L’approccio modulare assicurerà l’adattabilità futura, consentendo la facile integrazione di nuovi modelli e l’aggiunta di altri tipi di colture. Entro la fine del 2026, il progetto fornirà una soluzione pre-operativa a supporto di una gestione delle colture sostenibile a livello economico e ambientale in Europa.

“Da diversi anni, Thales Alenia Space è all’avanguardia nell’innovazione, sviluppando soluzioni digitali avanzate per l’osservazione della Terra al fine di migliorare il processo decisionale e sostenere politiche climatiche responsabili. Siamo orgogliosi che l’ESA abbia rinnovato la sua fiducia nella nostra azienda con SaveCrops4EU, sfruttando l’eredità e l’esperienza acquisita nello sviluppo del gemello digitale per la previsione delle inondazioni nel 2023“, ha dichiarato Étienne Barritault, Direttore Generale di Thales Alenia Space in Lussemburgo.

Un consorzio europeo di eccellenza

Per assumere la guida del progetto SaveCrops4EU, Thales Alenia Space ha dato vita a un consorzio europeo, in cui ogni partner contribuisce con competenze specialistiche in campi complementari. Il consorzio riunisce l’Istituto di Scienza e Tecnologia del Lussemburgo, responsabile dell’aspetto scientifico, e l’Università di Valencia come esperti di telerilevamento. Inoltre, comprende il Forschungszentrum Jülich, specializzato in bioscienze e simulazioni geologiche, il Centro di ricerca agricola della Vallonia e CropOM, esperti in agricoltura.

