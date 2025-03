Scarlattina, chiudono le scuole di un altro Comune in Calabria

MeteoWeb

Chiudono le scuole di un altro Comune nella provincia di Reggio Calabria a causa della scarlattina. Dopo la chiusura delle scuole di Condofuri per un caso della malattia, anche a Bova Marina si decide per una sanificazione a scopo precauzionale. Con l’Ordinanza Sindacale n. 14 del 17 marzo 2025, il sindaco di Bova Marina, Andrea Zirilli, ha disposto la chiusura temporanea delle scuole pubbliche dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 marzo. “Si rende opportuno, a scopo meramente precauzionale, al fine della sicurezza della popolazione scolastica, procedere, in via straordinaria, ad un intervento di sanificazione di tutti i plessi scolastici delle scuole pubbliche Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado presenti sul territorio del Comune di Bova Marina”, si legge nell’ordinanza.

