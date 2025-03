Sciame sismico Catanzaro, terremoti senza sosta anche nella notte | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Prosegue senza sosta lo sciame sismico in corso da giorni in provincia di Catanzaro, suscitando preoccupazione. Dalla mezzanotte sono 18 le scosse di terremoto rilevate dall’INGV tra Catanzaro, Tiriolo e Miglierina: la più rilevante ha avuto magnitudo 3.1 (mappe a corredo dell’articolo), verificatasi alle 03:33 ora italiana, ad una profondità di 10 km e con epicentro a 2 km Nord/Ovest da Tiriolo. Non sono stati riportati danni a persone o cose.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.