Sciatore travolto da una valanga: recuperato in elicottero e trasportato in ospedale

Uno sciatore è stato travolto da una valanga fuori dalle piste del comprensorio di Pila, località del comune di Gressan, sopra Aosta. L’uomo, di nazionalità belga, è stato coinvolto nel distacco ma non sepolto dalla massa di neve. Le sue condizioni non sembrano gravi. E’ stato recuperato in elicottero e portato al pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta. Sul posto il soccorso alpino valdostano, personale della società degli impianti a fune e polizia di Stato.

