ScienzAperta, al via l’edizione speciale dedicata ai 25 anni dell’INGV

Con un’edizione speciale di ScienzAperta, proseguono gli appuntamenti per celebrare il Venticinquennale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La manifestazione, ideata dall’INGV per accompagnare studenti e appassionati alla scoperta delle Scienze della Terra, coinvolgerà varie Sedi dell’Istituto e, quest’anno, sarà l’occasione per raccontare il primo quarto di secolo di un Ente di eccellenza del nostro Paese per la ricerca scientifica nelle Geoscienze.

Numerose le attività organizzate con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti a un approccio consapevole verso i meccanismi che governano il nostro Pianeta: seminari, giochi, attività didattiche, laboratori e visite guidate per delle esperienze di apprendimento immersive e multidisciplinari.

