Lo Scolmatore dell’Arno come il MOSE a Venezia: ha salvato Pisa da un disastro

MeteoWeb

Il grafico idrometrico di Pontedera che dimostra la potenza dello Scolmatore della Regione Toscana che ha evitato un disastro a Pisa, limitando la piena del fiume Arno. Insieme alla casse di espansione di Roffia a San Miniato è stata abbattuta la grave ondata di piena dell’Arno verso il Pisano. Il Presidente della Regione, Eugenio Giani ha detto che “Lo scolmatore d’Arno è un’opera strategica della Regione Toscana che ha salvato il territorio da terribili esondazioni. Inizia con le opere di presa a Pontedera e termina in mare a Calambrone. Ci abbiamo investito nella costruzione e continueremo a farlo nella manutenzione e sviluppo perchè è fondamentale per la salvaguardia di tutta la comunità“.

Dalle 16 di ieri fino a ora il canale Scolmatore dell’Arno ha tolto dal fiume circa 30 milioni metri cubi d’acqua, proteggendo l’abitato di Pisa e le aree circostanti nel favorire l’abbassamento del livello dell’Arno in piena Il dato si apprende dalla Regione Toscana. “Con l’apertura – ha aggiunto il presidente Eugenio Giani – ha letteralmente abbattuto l’ondata di piena dell’Arno che stava salendo, riducendo il colmo di piena sul Pisano insieme alla casse di espansione di Roffia, a San Miniato, realizzate solo qualche anno fa“.

“Il colmo di piena dell’Arno è transitato stanotte lungo tutto il corso del fiume e attraverso la città di Pisa senza criticità. Ancora una volta l’apertura dello scolmatore a Pontedera e delle casse di espansione del bacino di Roffia a San Miniato hanno scongiurato una esondazione che altrimenti sarebbe stata inevitabile e drammatica. Sono due opere strategiche che la Regione Toscana ha realizzato in questi anni e che testimoniano l’importanza di investire nella prevenzione e nella messa in sicurezza del territorio” ha commentato Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana. “L’ondata di maltempo non è finita e sono attese nuove precipitazioni ma intanto queste ultime 24 ore piene di preoccupazioni sono alle spalle – sottolinea Mazzeo – Ancora grazie a tutti coloro che, anche stanotte, hanno lavorato per garantire la sicurezza delle nostre comunità e continueranno a farlo anche per tutta la giornata di oggi“.

“Il colmo della piena dell’Arno è transitato anche a Pisa, la notte è passata senza particolari criticità. Il lavoro dello scolmatore e la cassa di espansione di Roffia hanno permesso di mantenere il livello dell’Arno sotto i cinque metri. Le previsioni meteo migliori ci fanno essere ottimisti per le prossime ore. Siamo in Prefettura per coordinare le prossime decisioni” ha aggiunto il sindaco di Pisa, Michele Conti.

Questa strategica infrastruttura, quindi, ha evitato un disastro a Pisa salvando una grande città da una pesante alluvione, confermando che la realizzazione delle grandi opere è fondamentale per contrastare i fenomeni meteo estremi, esattamente come accade a Venezia per il MOSE.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.