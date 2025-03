Scontri intensi e attacchi aerei vicino alla centrale nucleare: “rischi per l’alimentazione elettrica”

MeteoWeb

Aspri combattimenti sono in corso lungo la linea di contatto vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, con attacchi aerei che colpiscono l’area attorno all’impianto. Lo ha affermato oggi il Ceo di Rosatom, Alexei Likhachev, citato dai medi russi. “Ci stanno ancora combattendo molto pesantemente sulla linea di contatto tra le truppe russe e l’esercito ucraino. Gli attacchi sulle nostre posizioni stanno avvenendo a poche centinaia di metri dal sito dell’impianto. Ci sono anche rischi per l’alimentazione elettrica della città di Energodar, per le sottostazioni e per i servizi che forniscono calore e acqua. Le tensioni alla centrale e nella città di Energodar non stanno diminuendo”, ha affermato Likhachev.

