Scoperta nel cuore della Via Lattea, forse un nuovo tipo di materia oscura

Un recente studio, pubblicato su Physical Review Letters, potrebbe aver portato a una rivoluzione nella nostra comprensione della materia oscura, quella misteriosa sostanza che costituisce circa l’85% della massa dell’universo, ma che finora è rimasta invisibile agli strumenti scientifici. I ricercatori, guidati da Shyam Balaji del King’s College di Londra, hanno analizzato un fenomeno che si verifica nel cuore della nostra galassia, suggerendo che la materia oscura possa avere una natura ben diversa da quella finora ipotizzata.

Tradizionalmente, gli scienziati hanno considerato come principale candidato per la materia oscura le particelle massicce debolmente interagenti (WIMP), che interagiscono debolmente con la materia ordinaria. Tuttavia, l’osservazione di strani fenomeni nella Zona Molecolare Centrale (CMZ) della Via Lattea ha sollevato nuove ipotesi. Nel centro galattico, infatti, si trovano enormi nubi di idrogeno ionizzato, che generano particelle cariche in un processo noto come “annientamento”, un fenomeno che finora era stato attribuito a raggi cosmici. Ma le firme energetiche registrate in questa regione non sono sufficienti per giustificare tale spiegazione.

Il team di Balaji suggerisce che, invece, l’energia potrebbe derivare dall’annientamento di particelle di materia oscura molto più leggere delle WIMP. Queste particelle, scontrandosi tra loro, potrebbero generare elettroni e positroni che ionizzano l’idrogeno, spiegando così la strana emissione di energia osservata nella CMZ.

Questa scoperta apre nuove possibilità per la ricerca della materia oscura e potrebbe anche essere la chiave per risolvere altri misteri cosmologici, come la misteriosa “linea di emissione a 511 keV” osservata nel centro della Via Lattea. Se confermato, questo modello rivoluzionario potrebbe finalmente avvicinarci alla comprensione di una delle sfide più affascinanti della scienza moderna.

