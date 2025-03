Scoperta una galassia “impossibile”: anomalia cosmica svela un futuro inquietante per la Via Lattea

MeteoWeb

Una recente scoperta astronomica sta costringendo gli scienziati a riconsiderare le teorie sull’evoluzione delle galassie e potrebbe rivelare un inquietante destino per la nostra Via Lattea. Un team internazionale di astronomi, guidato dalla CHRIST University di Bangalore, ha individuato una massiccia galassia a spirale situata a quasi un miliardo di anni luce dalla Terra, caratterizzata da un’anomalia sconcertante: un buco nero supermassiccio con una massa miliardi di volte quella del Sole, che sta generando colossali getti di radiazione radio lunghi 6 milioni di anni luce.

Questa scoperta è rivoluzionaria perché sfida l’idea consolidata secondo cui tali getti energetici si trovano quasi esclusivamente nelle galassie ellittiche. Il fatto che una galassia a spirale possa ospitare un fenomeno di questa portata solleva una domanda inquietante: potrebbe la Via Lattea, in un lontano futuro, sviluppare strutture simili e minacciare la vita sulla Terra?

Una sfida alla comprensione dell’universo

La scoperta riguarda la galassia 2MASX J23453268−0449256, che è 3 volte più grande della Via Lattea e possiede una struttura sorprendentemente intatta nonostante l’intensa attività del suo buco nero centrale. Tradizionalmente, gli scienziati credevano che getti di tale potenza avrebbero dovuto distruggere l’ordine di una galassia a spirale, eppure questa continua a esibire bracci ben definiti, una brillante barra nucleare e un anello stellare indisturbato.

A rendere il fenomeno ancora più intrigante è la presenza di un vasto alone di gas caldo che emette raggi X. Questo alone, secondo gli scienziati, potrebbe raccontare la storia della galassia, suggerendo che l’energia sprigionata dai getti del buco nero abbia influito sul suo sviluppo e sulla sua capacità di formare nuove stelle.

Il professor Joydeep Bagchi, autore principale dello studio pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ha dichiarato: “Questa scoperta non è solo una curiosità scientifica. Ci costringe a ripensare il modo in cui le galassie evolvono e come i buchi neri supermassicci influenzano il loro ambiente. Se una galassia a spirale può non solo sopravvivere, ma anche prosperare in condizioni così estreme, cosa significa questo per il futuro di galassie come la nostra Via Lattea? Un giorno la nostra galassia potrebbe sperimentare simili fenomeni ad alta energia, che avrebbero gravi conseguenze per la sopravvivenza della preziosa vita al suo interno?”

Un futuro inquietante per la Via Lattea?

Al centro della Via Lattea si trova Sagittarius A (Sgr A)*, un buco nero supermassiccio con una massa pari a circa 4 milioni di volte quella del Sole. Attualmente è in uno stato dormiente, ma Ciò potrebbe cambiare radicalmente. Se una nube di gas, una stella o addirittura una piccola galassia nana venisse attratta e inglobata da Sgr A*, potrebbe scatenare un fenomeno noto come Tidal Disruption Event (TDE), dando origine a imponenti getti di radiazione.

Le conseguenze di un simile evento potrebbero variare drasticamente a seconda della direzione e dell’energia di questi getti. Un getto diretto in prossimità del nostro Sistema Solare potrebbe distruggere le atmosfere planetarie, danneggiare il DNA e aumentare i tassi di mutazione a causa dell’esposizione alle radiazioni, mentre se la Terra fosse esposta a un getto diretto o nelle vicinanze, potrebbe degradare il nostro strato di ozono e portare a un’estinzione di massa.

Una terza possibilità è che un potente getto possa alterare il mezzo interstellare e influenzare la formazione stellare in determinate regioni, che è ciò che è accaduto nella galassia su cui si è concentrato il nuovo articolo.

Attualmente, non esiste un modo preciso per prevedere se e quando il buco nero al centro della Via Lattea potrebbe diventare attivo in questo modo, poiché dipende da molteplici fattori, tra cui la quantità di materia disponibile per essere inghiottita.

Il ruolo della materia oscura

Un aspetto chiave della ricerca riguarda la materia oscura, che sembra giocare un ruolo cruciale nella stabilità delle galassie. La galassia 2MASX J23453268−0449256 contiene una quantità di materia oscura 10 volte superiore a quella della Via Lattea, il che potrebbe spiegare come abbia mantenuto la sua forma nonostante l’enorme attività del suo buco nero.

Shankar Ray, coautore dello studio, sottolinea l’importanza di questa scoperta: “Comprendere queste galassie rare potrebbe fornirci indizi fondamentali sulle forze invisibili che governano l’universo, tra cui la natura della materia oscura, il destino a lungo termine delle galassie e persino l’origine della vita”.

In altre parole, studiare galassie anomale come questa ci aiuta a comprendere meglio i meccanismi fondamentali che regolano l’evoluzione cosmica.

Il destino della nostra galassia è già scritto?

L’osservazione di 2MASX J23453268−0449256 dimostra che anche una galassia a spirale può ospitare getti radio di proporzioni colossali senza perdere la propria struttura. Se la Via Lattea dovesse seguire un destino simile, gli effetti sulla Terra potrebbero essere devastanti. Tuttavia, il fattore tempo gioca a nostro favore: eventi di questa portata si sviluppano nell’arco di milioni di anni, rendendo improbabile una minaccia immediata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.