Eccezionale scoperta, ritrovate 68 rane di Darwin: una specie a rischio di estinzione

MeteoWeb

La scoperta di 68 rane di Darwin, una specie scoperta dal naturalista inglese nel 1834 oggi a rischio di estinzione, è stata annunciata oggi dalla Guardia Forestale del Cile in occasione della Giornata mondiale della fauna selvatica. L’eccezionale ritrovamento è avvenuto a pochi metri dal lago Llanquihue, nel Parco Nazionale Vicente Pérez Rosales, il più antico del Cile. In 99 anni di esistenza del parco, il piccolo anfibio, lungo non più di tre centimetri, non era mai stato visto. Si tratta di una specie endemica delle foreste temperate del Cile e dell’Argentina, conosciuta in tutto il mondo perché è l’unico anfibio in cui il maschio alleva i girini all’interno del suo sacco vocale, fino a quando non subiscono la metamorfosi e il padre rilascia sul suolo della foresta piccole rane di mezzo centimetro.

Il declino della foresta nativa e una pandemia che colpisce gli anfibi noti come citridiomicosi, hanno quasi provocato l’estinzione di queste rane. “Si tratta di una scoperta estremamente importante, perché la presenza della rana di Darwin in quest’area protetta rappresenta un nuovo obiettivo di conservazione ed è il risultato del lavoro coordinato dei nostri guardaparco e di quelli del Parco Nazionale Nahuel Huapi in Argentina, oltre al contributo dell’ong Ranita de Darwin”, ha dichiarato la Conaf. Il promotore dell’iniziativa, il guardaparco responsabile del Programma di conservazione, Alexis Gajardo, ha dichiarato che “l’impegno è concentrare gli sforzi sul monitoraggio a lungo termine delle popolazioni di rana di Darwin, sviluppando strategie efficaci per la loro conservazione e la mitigazione delle minacce nei loro confronti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.