Scoperte archeologiche a Marsala: “importanti novità” sulla città antica

“Importanti novità” emergono dagli ultimi scavi effettuati in un’area archeologica del centro cittadino di Marsala (Trapani), quella all’angolo tra le vie Pomilia e delle Ninfe. Lo rivela una nota del Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, che spiega che si tratta della seconda condotta in convenzione con l’Università di Palermo. L’area – spiega la nota – “costituisce un settore ben conservato e pluristratificato della città antica, con fasi di vita che vanno dall’età̀ ellenistica all’epoca tardo-romana (III sec. a.C. – III sec. d.C.)”.

Scoperto negli anni ’80, durante la fase di espansione edilizia della città, ha restituito i resti di due isolati, separati da una strada che corre in senso NE-SW (stenopos). Nell’isolato nordoccidentale, maggiormente scavato, è stata messa in luce una grande domus con peristilio, sovrapposta a un edificio più antico, con una corte tetrastila; strutture databili all’epoca punica sono state rinvenute, poi, in un più piccolo saggio di profondità.

“Le ricerche condotte – continua la nota – hanno consentito di recuperare preziose informazioni stratigrafiche sulle fasi di vita e abbandono di questo settore di abitato, suggerendo la possibilità di un cambiamento di destinazione, da quartiere abitativo a quartiere artigianale, intorno al III sec. d.C.. La ripresa di quest’anno (17-28 febbraio) delle attività sul campo ha costituito un’importante opportunità di conoscenza e prosecuzione degli scavi, mirati all’indagine degli strati sottostanti la domus romana, relativi alla fase punico-ellenistica”.

I saggi hanno riportato alla luce nuove strutture murarie risalenti alla prima metà del III secolo, direttamente impostate sulla roccia. Le ricerche sembrano dimostrare che questo settore di abitato, prima della costruzione degli isolati, avvenuta nel corso del III secolo a.C., fosse adibito all’estrazione della pietra e avesse una conformazione orografica alquanto accidentata, con forti irregolarità della superficie rocciosa. Fu solo con l’impostazione dei nuovi isolati, nella seconda metà del III secolo, che tutta l’area venne spianata e regolarizzata, con colmate ricche di materiale ceramico che uniformavano i piani di calpestio. Particolarmente interessante il rinvenimento di una vasca per lo stoccaggio di argilla cruda, impiegata verosimilmente fra I sec. a.C. e I sec. d.C. per la foggiatura di ceramica da mensa.

