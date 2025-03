Nuove scoperte sulla super eruzione di Los Chocoyos e l’impatto sulla Terra

MeteoWeb

Un team internazionale di scienziati della Terra e della vita, idrologi, chimici e fisici ha trovato prove che dimostrano che la super eruzione di Los Chocoyos si è verificata circa 79.500 anni fa e che il pianeta si è ripreso dai suoi effetti di raffreddamento nell’arco di decenni. Nel loro studio, pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment, il gruppo descrive come hanno studiato campioni di carote di ghiaccio ottenuti da luoghi in Groenlandia e Antartide per saperne di più sull’impatto globale dell’antica eruzione vulcanica.

Prove precedenti hanno dimostrato che una massiccia eruzione si è verificata in quello che ora è il sistema vulcanico Atitlán del Guatemala decine di migliaia di anni fa, espellendo cenere nell’atmosfera. Si è pensato che fosse stata emessa così tanta cenere da aver portato a un’era glaciale. Oggi, l’eruzione è nota come super eruzione di Los Chocoyos.

Il team di ricerca voleva saperne di più sull’impatto globale dell’eruzione, quindi si è avventurato in Groenlandia e Antartide per ottenere carote di ghiaccio che sapevano avrebbero rivelato le condizioni atmosferiche al momento dell’eruzione e negli anni successivi.

Un’eruzione catastrofica avvenuta 79mila anni fa

Studiando gli strati di materiale nelle carote di ghiaccio, i ricercatori sono stati in grado di calcolare che l’eruzione si è verificata circa 79.500 anni fa, ovvero quando la cenere del vulcano aveva raggiunto i luoghi da cui provenivano le carote di ghiaccio.

Hanno anche notato che l’eruzione è stata catastrofica: la quantità di cenere emessa ha causato cambiamenti globali, come il raffreddamento e la perdita di luce solare. Ma hanno anche scoperto che la cenere si è dispersa, consentendo al pianeta di tornare alle sue condizioni precedenti in appena un paio di decenni, il che non è stato abbastanza a lungo per dare il via a un’era glaciale.

Teorie sulle super eruzioni messe in discussione

I ricercatori sostengono che il loro lavoro cambi radicalmente la comprensione di ciò che è accaduto durante e dopo la super eruzione di Los Chocoyos e mette anche in discussione le teorie che suggeriscono che le super eruzioni future potrebbero dare il via a una nuova era glaciale, forse annientando la razza umana.

Il team ha in programma di continuare la propria ricerca per esaminare gli impatti di altri supereruttori nel lontano passato per aiutare a prevedere meglio l’impatto di eventi futuri.

