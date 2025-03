Scoperto un nuovo antibiotico contro i batteri resistenti

MeteoWeb

Un team di ricercatori della McMaster University in Canada ha scoperto un nuovo potente antibiotico, la lariocidina, che potrebbe rivoluzionare la lotta contro i batteri resistenti. La scoperta, pubblicata su Nature, rappresenta una svolta nel campo medico, dopo quasi 30 anni senza l’introduzione di nuove classi di antibiotici. La lariocidina è stata isolata da un microrganismo del suolo, appartenente al batterio Paenibacillus, trovato in un cortile di Hamilton. La sua particolarità è il meccanismo d’azione innovativo: a differenza degli antibiotici tradizionali, si lega direttamente al sistema di sintesi proteica dei batteri, bloccandone la crescita e la sopravvivenza. I primi test di laboratorio hanno dimostrato che è efficace contro alcuni dei batteri più resistenti al mondo e non presenta tossicità.

Il capo del team, Gerry Wright, ha sottolineato il potenziale rivoluzionario della lariocidina, che potrebbe offrire una nuova arma nella battaglia contro le infezioni batteriche più difficili da trattare.

