Scossa di terremoto nel Mar Ionio: evento rilevato dagli strumenti dell’INGV | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Nella serata del 4 marzo 2025, alle ore 22:00, un terremoto di magnitudo 2.6 è stato registrato nel Mar Ionio Meridionale. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma si è verificato a una profondità di 20 km. L’epicentro del terremoto è stato localizzato in mare aperto, in una zona caratterizzata da una frequente attività sismica. A causa della sua moderata magnitudo, il sisma non ha provocato danni a persone o infrastrutture.

L’area del Mar Ionio Meridionale è soggetta a frequenti movimenti, che possono variare da scosse di lieve entità, come quella registrata il 4 marzo, a eventi più significativi. Tali episodi sono costantemente monitorati dagli esperti. Sebbene terremoti di magnitudo ridotta non rappresentino un pericolo diretto, rimane fondamentale mantenere alta l’attenzione e investire nella prevenzione sismica, soprattutto nelle regioni caratterizzate da una maggiore sismicità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.