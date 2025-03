Seconda valanga nella zona di Passo Cibiana: 2 scialpinisti coinvolti

MeteoWeb

Sono due le valanghe cadute in successione in due diversi punti nella zona di Passo Cibana, che hanno coinvolto diversi gruppi di scialpinisti. Intorno alle 10, il 118 è stato contattato da un uomo che parlava del primo distacco, sugli Sfornioi: a suo dire, la valanga aveva travolto una persona mentre erano presenti due gruppi di 4 persone ciascuno. In realtà, le persone coinvolte erano tre, fortunatamente sono state estratte tutte coscienti: una portata sotto shock dall’elicottero del Suem a Pieve di Cadore, una trasportata con un grave trauma alla gamba a Belluno, una rientrata autonomamente. Sulla valanga è stata trasportata da Falco una seconda unità cinofila, oltre a quella dell’equipaggio e dall’elicottero dell’Air service center, convenzionato con il Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi, una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, per provvedere alla bonifica.

Durante le operazioni, è scattato un secondo allarme per un’altra valanga caduta sempre vicino al Passo Cibiana, ma più a ovest, verso Forcella Ciavazole, mentre stavano sciando diversi scialpinisti. Due sono rimasti coinvolti: uno è stato estratto senza conseguenze, l’altro ha riportato contusioni ed è stato recuperato da Falco. Sul posto, è stato portato personale del Soccorso Alpino di Pieve di Cadore, raggiunto poi da quello della Guardia di Finanza al termine della prima bonifica.

