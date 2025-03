Segnale da Alarm Phone: la nave OceanViking in soccorso di 25 persone in difficoltà

MeteoWeb

OceanViking, la nave dell’ong Sos Méditerranée, ha soccorso 25 persone in difficoltà dopo un allarme lanciato da Alarm Phone al largo delle coste libiche. Tra le persone salvate ci sono donne, minori non accompagnati e neonati. Lo riferisce l’ong in un post su ‘X’. Le autorità italiane, sottolinea l’Ong, “hanno assegnato Marina di Carrara come Porto di sbarco, a 1.222 km di distanza, togliendo capacità di soccorso vitali dove è più necessario. OceanViking ha già navigato per 63.381 km per raggiungere porti lontani dall’entrata in vigore del decreto Piantedosi”.

