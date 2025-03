Sei intossicati da monossido a Torre Mondovì: 4 sono bambini

MeteoWeb

Sei persone, tra cui quattro bambini, sono state trasportate ospedale, in codice giallo, per una intossicazione da monossido di carbonio in un’abitazione di Torre Mondovì (Cuneo). L’allarme è scattato nel pomeriggio. Due dei minori presentavano sintomi, mentre gli altri sono stati portati in ospedale a Mondovì per controlli. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. In serata, tre dei bambini sono stati trasferiti a Torino, all’Otip (Ossigenoterapia Iperbarica Piemontese).

