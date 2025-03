Semplificazione in agricoltura: l’appello di 58 organizzazioni, 8 italiane

MeteoWeb

“Non bisogna indebolire le norme che tutelano l’ambiente e il clima. Non è questa la soluzione ai problemi del settore agricolo”. E’ il contenuto dell’appello che 58 associazioni europee, di cui otto dall’Italia, hanno inviato alla Commissione europea per chiedere di investire affinché il settore agricolo possa diventare più resiliente alle crisi ambientali in atto e che sia un attore reale ed informato per la loro risoluzione. La richiesta arriva in un momento nel quale la “Commissione europea ha annunciato l’adozione di due pacchetti di semplificazione, uno relativo alla Politica agricola comune (PAC), previsto per aprile, e un secondo relativo alle politiche ambientali e di sicurezza alimentare al di là della PAC, previsto per la fine del 2025, questo a solo un anno di distanza dalla riforma di “semplificazione” della PAC, che ha già portato a un significativo indebolimento delle sue norme ambientali”.

“Siamo consapevoli dell’aggravio burocratico e amministrativo che gli agricoltori si trovano ogni anno ad affrontare e va semplificato – scrivono le associazioni – ma non a scapito delle tutele per clima e ambiente. Ribadiamo che l’indebolimento della materia ambientale non è la soluzione del problema, anzi si andrebbe a peggiorare la situazione delle nostre aziende agricole”.

“Semplificare dovrebbe consistere nell’armonizzare i processi di rendicontazione, migliorare la digitalizzazione dei sistemi e aumentare la chiarezza e l’efficacia della comunicazione delle norme per una loro corretta applicazione”, dichiarano le associazioni.

I dettagli

L’appello contiene, inoltre “l’opposizione ferma anche alla completa sospensione delle relazioni annuali sulla performance dei Piani Strategici nazionali della PAC, allorquando in un contesto di crescente pressione sui bilanci pubblici, è fondamentale monitorare accuratamente come vengono spesi tali fondi e il loro allineamento con le strategie e le necessità emerse dai Piani Strategici stessi”.

“Il disinvestimento in burocrazia – concludono le associazioni – dovrebbe poi tradursi in un investimento per incentivare la transizione agroecologica, attraverso un reale ripensamento della PAC in linea con le conclusioni del Dialogo Strategico”.

Le associazioni italiane firmatarie dell’appello:

CIRF – Italian Centre for River Restoration

CIWF Italia

Federazione Nazionale Pro Natura

ISDE, International Society of Doctors for Environment

Greenpeace Italia

Lipu-BirdLife Italia

Terra!

WWF Italia

