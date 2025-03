Serbia e Russia rafforzano la collaborazione economica: dall’energia all’agricoltura e alla robotica

MeteoWeb

Le prospettive di sviluppo e rafforzamento della collaborazione economica e commerciale tra Serbia e Federazione russa sono state al centro di un incontro che il ministro senza portafoglio serbo responsabile per la cooperazione economica internazionale Nenad Popovic ha avuto sabato a Belgrado con Maksim Oreshkin, vicecapo dell’amministrazione del presidente russo Vladimir Putin. Come riferiscono i media serbi, nell’incontro si è parlato in particolare dell’intensificazione della cooperazione nei settori dell’agricoltura, della robotica, dell’energia, delle infrastrutture, dei macchinari, dell’alta tecnologia, dell’informatica, della digitalizzazione e dell’innovazione.

Popovic ha sottolineato l’importanza in primo luogo della collaborazione e partnership strategica nelle forniture di gas russo a prezzi di favore alla Serbia, il cui ultimo contratto è stato siglato tre anni fa. “Grazie a tale intesa, il prezzo del gas per i cittadini e l’economia in Serbia è il più basso in Europa, e stiamo lavorando intensamente per consentire che nel prossimo maggio possa essere firmato un nuovo accordo a condizioni preferenziali”, ha detto Popovic. “Questa collaborazione ci garantisce la sicurezza energetica e consente una crescita nell’industria e nell’economia”. Il ministro serbo ha al tempo stesso sottolineato l’importanza dell’appoggio russo alla Serbia a livello internazionale, in particolare su temi cruciali quali sono il Kosovo e le risoluzioni su Srebrenica alle Nazioni Unite. “Serbi e russi resteranno fratelli per sempre, condividendo valori e interessi comuni, e basandosi sul rispetto reciproco e il sostegno in tutti i settori”, ha aggiunto Popovic, ricordando che il presidente Aleksandar Vucic sarà accanto al leader del Cremlino Vladimir Putin il 9 maggio sulla Piazza Rossa a Mosca per le celebrazioni solenni dell’80° anniversario della vittoria sul nazifascismo. Con Oreshkin, Popovic ha reso omaggio oggi al Memoriale dei soldati jugoslavi e dell’Armata Rossa sovietica che combatterono fianco a fianco per la liberazione di Belgrado dagli occupanti nazisti nell’ottobre 1944.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.