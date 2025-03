“Sfide climatiche nelle Aree Protette: strategie e pratiche di adattamento”: l’incontro a Roma

MeteoWeb

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre e Legambiente presentano il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici per l’area protetta e le Linee Guida per l’adattamento ai cambiamenti climatici nei Parchi. “Il Piano, primo in Italia per un’area protetta, e le Linee Guida sono stati realizzati nell’ambito del e rappresentano strumenti concreti per affrontare la crisi climatica in un territorio straordinario, ricco di risorse naturali ma particolarmente vulnerabile. I cambiamenti climatici, infatti, sono tra le principali cause della perdita di biodiversità e dell’accentuarsi delle fragilità territoriali”, si legge in una nota.

Durante l’incontro, rappresentanti del Parco, di Legambiente e del Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC) illustreranno obiettivi e contenuti di questi innovativi strumenti. L’evento si terrà giovedì 27 marzo 2025, dalle 9:30 alle 13:30, presso la Libreria Spazio Sette, in Via dei Barbieri 7 a Roma. Parteciperanno esperti, rappresentanti delle aree protette, istituzioni e comunità locali per discutere soluzioni possibili e condividere azioni concrete per affrontare le sfide climatiche nelle aree naturali tutelate.

