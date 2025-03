Scienza: gli sforzi di conservazione stanno salvando molte specie

MeteoWeb

Mentre il mondo naturale continua ad affrontare una crisi di biodiversità, gli sforzi mirati di conservazione stanno aiutando a salvare molte specie dall’orlo dell’estinzione. È quanto emerge da un’analisi di oltre 67mila specie animali basata sui dati della Lista Rossa IUCN, il più grande database al mondo sullo stato di conservazione delle specie, condotta da una squadra di ricercatori, guidata dall’Università di Cambridge con l’IUCN, BirdLife International e le Università di Oxford e Durham. I risultati, riportati sulla rivista PLOS Biology, evidenziano sia i successi sia la necessità di un’azione urgente.

Il mondo sta affrontando una crisi globale della biodiversità, con il 28% di oltre 160mila specie valutate a rischio di estinzione e una stima di un milione di specie che affrontano questo destino a causa delle attività umane. Tuttavia, le misure di conservazione possono avere successo, se ci sono prove concrete su ciò che funziona.

“La conservazione funziona”

I ricercatori hanno utilizzato i dati della Lista Rossa per valutare se fossero state messe in atto misure di conservazione e se tali azioni avessero avuto un impatto positivo sullo stato di conservazione di una determinata specie. “Abbiamo scoperto che quasi tutte le specie che sono passate da una categoria più minacciata a una categoria meno minacciata hanno beneficiato di qualche tipo di misura di conservazione”, ha affermato Ashley Simkins, dottoranda presso il Dipartimento di Zoologia di Cambridge e autrice principale dello studio: “è un forte segnale che la conservazione funziona”.

Sebbene non esista una soluzione ‘taglia unica’, i ricercatori hanno osservato alcune connessioni tra le storie di successo della conservazione. Molte di queste specie vivono in aree isolate, come le isole, dove intensivi sforzi di conservazione, come la protezione dell’habitat, l’allevamento in cattività e le reintroduzioni, possono essere pienamente implementati.

“Sebbene la perdita di biodiversità sia una vera crisi, è fondamentale celebrare le storie di successo ovunque e in qualsiasi momento possibile”, ha ricordato Simkins: “è così difficile per una specie migliorare il suo stato di conservazione, ma con il giusto sforzo, possiamo cambiare le cose“.

I dettagli dello studio

La lince iberica, un tempo il felino più a rischio al mondo, è passata da poche centinaia di esemplari a qualche migliaio. Allo stesso modo, il kkp, un pappagallo incapace di volare della Nuova Zelanda, ha beneficiato di programmi di recupero dedicati. E il bisonte europeo, cacciato fino all’estinzione in natura all’inizio del XX secolo, ora vaga in alcune parti dell’Europa orientale grazie a sforzi di conservazione sostenuti per decenni.

Anche le specie marine hanno assistito a forti riprese. Le megattere e le balenottere azzurre, un tempo spinte sull’orlo dell’estinzione dalla caccia commerciale alle balene, hanno fatto ritorno dopo una moratoria internazionale sulla caccia alle balene.

Tuttavia, nonostante queste storie di successo, lo studio ha scoperto che sei volte più specie sono in declino che in miglioramento. Secondo gli scienziati, come per l’assistenza sanitaria umana, le misure preventive nella conservazione sono preferibili e più convenienti rispetto agli interventi di emergenza. “Gli esseri umani sono diventati piuttosto bravi in quella che potrebbe essere considerata la conservazione ‘A&E’, ovvero concentrarsi sulle specie ad altissimo rischio di estinzione”, ha detto Simkins.

“Quello in cui siamo meno bravi è impedire che le specie diventino minacciate“, ha continuato Simkins. “Dobbiamo andare oltre il trattamento dei sintomi della perdita di biodiversità e iniziare ad affrontare le cause profonde”.

Serve una conservazione collaborativa

I ricercatori sottolineano anche la necessità di una conservazione collaborativa e guidata a livello locale. In Papua Nuova Guinea, ad esempio, i conservazionisti hanno lavorato con le comunità locali per sostituire la caccia al canguro arboricolo con forme sostenibili di proteine animali, tra cui l’allevamento di polli e la pesca, un approccio che ha portato benefici sia alle persone che alla fauna selvatica.

“È fondamentale che noi ambientalisti lavoriamo con le parti interessate, anziché dettare loro legge, che si tratti di una comunità indigena in Papua Nuova Guinea o di un contadino nel Somerset”, ha evidenziato Simkins. “La conservazione non deve essere un gioco a somma zero: ci sono compromessi che possono giovare sia al mondo naturale che alla società umana”.

“In questo clima di storie costanti sul declino della fauna selvatica e di azioni politiche insufficienti per proteggere la natura, è importante rendersi conto che ci sono anche molte storie di successo e che gli sforzi di conservazione stanno avendo un impatto reale e dimostrabile nel mondo“, ha evidenziato Silviu Petrovan, anche lui del Dipartimento di Zoologia e coautore dello studio. “La conservazione funziona se le viene data la possibilità”.

“Questa ricerca fa luce su quali azioni per salvare le specie sono state efficaci e quali interventi sono necessari”, ha dichiarato Stuart Butchart, Chief Scientist presso BirdLife International e coautore dello studio. “I governi – ha suggerito Butchart – devono trasformare le loro parole in azioni e aumentare rapidamente gli sforzi per salvare le specie dall’estinzione e aiutare le popolazioni a riprendersi. La salvaguardia del nostro patrimonio naturale per le generazioni future dipende da questo”.

“La Lista Rossa IUCN delle specie minacciate informa e guida le decisioni di conservazione sul campo; azioni che sono ulteriormente guidate dalla ricerca presentata in questa pubblicazione“, ha affermato Craig Hilton-Taylor, responsabile della Lista Rossa IUCN e coautore dello studio. “Quasi tutti avranno il loro esempio preferito di una storia di successo nella conservazione, che si tratti dell’aquila calva in Nord America o del nibbio reale nel Regno Unito”, ha concluso Simkins. “Abbiamo bisogno di un’azione congiunta per garantire che queste storie positive non siano l’eccezione, ma la norma”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.