Siccità, Dell’Acqua: “sarà estate dura per Mezzogiorno e Isole”

MeteoWeb

“Io ho una visione in questo momento pessimistica: il Meridione e le Isole hanno per i bacini una carenza di acqua in una situazione peggiore dell’anno scorso, per questo la prossima estate sarà particolarmente dura“. Lo ha detto il Commissario straordinario nazionale per l’emergenza idrica, Nicola Dell’Acqua, intervenendo ad un convegno sul fotovoltaico flottante, organizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com), in collaborazione con Elettricità Futura e Green Ideal Holding. “In questo momento siamo molto impegnati con dissalatori in Sicilia“, ha precisato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.