Siccità Sicilia, dal Mit ok all’aumento della capienza della Diga Rubino

Potrà aumentare di circa 2,4 milioni di metri cubi la quantità di acqua accumulabile nella Diga Rubino, nel Trapanese. Il Ministero delle Infrastrutture ha autorizzato l’innalzamento di due metri del livello di invaso, portandolo da 178,40 metri sul livello del mare a 180,40. “Questo provvedimento scongiurerà il rischio di dover sversare in mare, una volta superato il limite precedentemente autorizzato, consistenti quantitativi di acqua essenziale per l’irrigazione”, dice una nota della Regione Siciliana.

Lo scorso 14 marzo, la Regione aveva richiesto al Ministero l’autorizzazione a innalzare il livello idrico del bacino. “È un’altra notizia positiva per gli agricoltori della provincia di Trapani – dice il Presidente Renato Schifani -. Il Ministero ha accolto la nostra richiesta, dopo le valutazioni tecniche sulla sicurezza della diga, a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati recentemente. Sempre nel Trapanese, grazie a un serrato dialogo con il Ministero, nelle scorse settimane abbiamo ottenuto la sospensione dello svuotamento e lo stop alla messa fuori esercizio della diga Trinità di Castelvetrano – aggiunge -. È la conferma del lavoro che il mio governo porta avanti quotidianamente per affrontare l’emergenza idrica, grazie anche al lavoro svolto dal Commissario ad acta, Salvo Cocina, con nuovi studi e indagini sulla sicurezza degli impianti. Andiamo avanti su questa strada, consapevoli del grande lavoro che resta da fare sul piano delle infrastrutture idriche per garantire maggiore tranquillità ai cittadini e agli agricoltori siciliani”.

La Diga Rubino è stata oggetto di significative opere di manutenzione straordinaria e miglioramento, mentre è in corso di attuazione un intervento, incluso nel secondo addendum dei finanziamenti a valere sui fondi Fsc 2014-2020, per l’esecuzione della verifica sismica della diga e delle opere accessorie.

