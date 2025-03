Siccità Spagna, ridotte le restrizioni in Catalogna dopo le piogge

MeteoWeb

Ridotte le restrizioni finora vigenti sui consumi d’acqua, causa siccità, in dieci aree della Catalogna: lo annuncia il governo regionale, dopo le forti precipitazioni registrate in questa e altre zone della Spagna negli ultimi giorni. Secondo le ultime disposizioni, a vedere la luce dopo mesi particolarmente complicati saranno soprattutto le parti dell’interno e del sud della Catalogna, dove le riserve idriche sono in aumento, aspetto che favorirà in particolare il settore agricolo.

“Cominciamo una de-escalation delle misure”, ha detto in conferenza stampa la portavoce del governo, Silvia Paneque, che ha tuttavia chiesto “prudenza“, ricordando che le riserve di diversi bacini “sono ancora sotto il 50%”. Per tale motivo, in diversi municipi, compreso quello di Barcellona, resterà vigente una situazione di “allerta“, indica la tv pubblica catalana Tv3.

Un’altra zona in cui le ultime piogge sono state accolte con entusiasmo è quella del sud-ovest della Spagna, dove diverse aree lungo il fiume Guadalquivir sono rimaste in una gravissima emergenza siccità per anni: anche qui, la situazione è in netto miglioramento, secondo media locali.

