Siglato l’accordo di collaborazione scientifica CNR-EURISPES: i dettagli | FOTO

Alle 12.00 a Roma, presso la Sala Croce del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Piazzale Aldo Moro 7, si è tenuta la cerimonia ufficiale di firma dell’accordo di collaborazione scientifica, di durata quinquennale, tra il Dipartimento di Scienze umane e sociali, patrimonio culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Dsu) e la Fondazione Eurispes – Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali, nell’ambito del progetto “Percorsi di ricerca nella società italiana”. A sottoscrivere l’accordo, di durata quinquennale, il direttore Cnr-Dsu Salvatore Capasso e il Presidente dell’Eurispes Gian Maria Fara.

L’iniziativa congiunta intende attivare ogni forma di sinergia ed efficace collaborazione scientifica finalizzata all’approfondimento dei temi di interesse comune attraverso la promozione e coordinamento di iniziative quali progetti di ricerca su base nazionale e internazionale, valorizzazione e divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, iniziative didattiche e di terza missione. A tal fine entrambe le Parti metteranno a disposizione competenze, esperienza e reti di relazioni nazionali e internazionali.

Obiettivo dell’accordo è porre le basi per rafforzare e ampliare la fruttuosa collaborazione scientifica, attraverso un approccio interdisciplinare finalizzato all’avanzamento della conoscenza, dell’innovazione sociale e tecnologica e di contributo alla formulazione di indirizzi di policy, unendo le forze per affrontare le future sfide scientifiche.

Le dichiarazioni

“Questo accordo”, afferma il direttore Cnr-Dsu Salvatore Capasso, “rappresenta un passo significativo, in un momento cruciale, verso una collaborazione sempre più stretta tra due istituzioni da tempo impegnate nel campo dell’analisi socio-economica. Con Eurispes condividiamo l’obiettivo di interpretare le trasformazioni della società italiana attraverso strumenti scientifici rigorosi e approcci multidisciplinari. Siamo convinti che solo unendo le forze sia possibile offrire chiavi di lettura efficaci ai cambiamenti in atto e contribuire concretamente al dibattito pubblico e alle scelte strategiche del Paese”.

“L’accordo che firmiamo oggi – sottolinea il Presidente dell’Eurispes, Gian Maria Fara –sancisce l’importanza della collaborazione tra realtà scientifiche pubbliche e private. Di fronte alla sempre maggiore complessità che caratterizza le nostre società, l’osservazione dei fenomeni ha bisogno di letture approfondite e interdisciplinari. La società scientifica ha il compito di collaborare attivando modelli di cooperazione innovativi per potenziare la capacità di studio, ricerca e analisi delle trasformazioni in atto. Non a caso, una delle prime iniziative che vedrà lavorare in maniera sinergica il Cnr-Dsu e l’Eurispes sarà il contributo italiano al vertice sociale mondiale delle Nazioni Unite in programma dal 4 al 6 novembre prossimi”.

