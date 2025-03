Sila, lavori non autorizzati in area protetta: nuova denuncia e sanzioni

MeteoWeb

Gli agenti della Polizia Provinciale in servizio presso il distaccamento di San Giovanni in Fiore, nell’ambito di una straordinaria attività di controllo del territorio disposta dal Comandante Maggiore Rosario Marano, hanno effettuato nuovi interventi in tema di lotta ai lavori abusivi riguardanti le strade e loro pertinenze. Lungo la SP 211, nel Parco Nazionale della Sila e in Zona di Protezione Speciale – ZPS Sila Grande”, gli agenti, con la collaborazione dei tecnici del Settore Viabilità della Provincia di Cosenza, hanno accertato la realizzazione di un manufatto in adiacenza della strada provinciale e in violazione a diverse normative a carattere amministrativo e penale. Le accurate indagini hanno permesso di risalire al presunto autore, denunciato in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Cosenza per i reati previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 380/2001), dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal codice penale (art.733 bis-distruzione o deterioramento di habitat all’interno di sito protetto).

La Polizia Giudiziaria ha informato le competenti autorità al fine dell’emissione dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.

Inoltre, nell’ambito della stessa operazione sono state elevate sanzioni amministrative al “Nuovo Codice della Strada” – D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, in materia delle norme di costruzione e tutela delle strade (per le fasce di rispetto e in materia di aperture accessi e diramazioni sulle strade senza la preventiva autorizzazione o concessione dell’ente proprietario della strada) con le ulteriori sanzioni accessorie del rispristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore.

Quest’ennesima attività segue quelle già concretizzate sulle SP 213 e 216, site nei comuni di San Giovanni in Fiore e Aprigliano, con maxi sanzioni per alcune ditte esecutrici e committenti di lavori stradali non autorizzati dall’ente proprietario della strada.

Altri importanti interventi, sempre grazie alla perseveranza e alle indagini condotte dai poliziotti provinciali in servizio al Distaccamento di San Giovanni in Fiore, avevano riguardato diverse tipologie di abusi edilizi, in materia ambientale e paesaggistica e di reati contro il patrimonio, realizzati sul territorio di San Giovanni in Fiore con la denuncia di tre persone, attività in parte delegate dalla competente autorità giudiziaria e che hanno visto anche la collaborazione della Polizia Metropolitana di Napoli e dei corpi di Polizia Provinciale di Pisa e La Spezia.

Al riguardo si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati, che gli stessi sono da ritenersi presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento e fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.

