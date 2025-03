Sit-in per la liberazione degli Husky in allevamento abusivo: REA chiede tavolo tecnico con il Comune

MeteoWeb

Si è svolto in Piazza Umberto I, a Ponzano Romano, il sit-in organizzato da REA per chiedere l’immediata messa in sicurezza dei 228 husky ancora detenuti in un allevamento abusivo. All’evento hanno partecipato circa trenta persone, tra attivisti e volontari animalisti, insieme al segretario nazionale del partito REA, Gabriella Caramanica. “La manifestazione è stata un successo, con i partecipanti che hanno espresso la loro indignazione attraverso slogan come “Vogliamo gli husky liberi!”. L’iniziativa ha riportato l’attenzione sulla grave condizione di questi cani, costretti a vivere in situazioni igienico-sanitarie critiche nonostante due sequestri precedenti e un’ordinanza comunale che vietava l’attività dell’allevamento.

Durante il sit-in, Gabriella Caramanica ha ribadito l’urgenza di un intervento istituzionale per garantire la tutela degli animali, sottolineando come, nonostante i sequestri, il numero di cani sia addirittura aumentato a causa di nuove cucciolate con vendite illegali. Inoltre, è emerso che la custodia degli husky sarebbe rimasta nelle mani dello stesso allevatore responsabile dei maltrattamenti, un fatto inaccettabile che ha suscitato indignazione tra i presenti.

Nel corso della manifestazione, il segretario nazionale di REA si è confrontato con i volontari, impegnandosi a richiedere l’apertura di un tavolo tecnico con il Comune di Ponzano Romano per individuare soluzioni concrete. Cittadini e volontari da anni ormai stanno chiedendo giustizia per i cani”, si legge in un comunicato.

La reazione

“È ora che il Comune smetta di nascondere la testa sotto la sabbia e affronti il problema. Abbiamo sempre dimostrato disponibilità al dialogo con il precedente sindaco ed il Vice Sindaco attualmente in carica che tuttavia ha anche esso rinviato per ben due volte l’incontro richiesto. Non possiamo più attendere. Per questo chiederemo un tavolo tecnico”, conclude Caramanica.

