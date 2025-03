Smog, in Emilia-Romagna “codice rosso” fino a lunedì

MeteoWeb

Prosegue l’allerta smog in Emilia-Romagna: le previsioni Arpae per i prossimi giorni riportano ancora un “codice rosso”. Prorogate pertanto in tutte le province le misure straordinarie previste dal piano regionale per la qualità dell’aria. I divieti supplementari saranno in vigore fino a lunedì prossimo 10 marzo compreso, quando è prevista la prossima rilevazione.

