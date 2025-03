Non riesce a proseguire: soccorso escursionista bloccato sul Monte Baldo

MeteoWeb

Verso le 16, la Centrale del 118 di Verona è stata contattata da un escursionista in difficoltà in discesa dal Monte Baldo. Il 37enne di Castrezzato (BS) era salito dal Vallone Osanna, per poi proseguire lungo il sentiero 652 delle creste. Al momento di rientrare, fatto a ritroso il percorso, era tornato all’innesto del sentiero che scende per il vallone. L’uomo, che calzava ramponcini, non si era però sentito di andare avanti sul tratto ripido e innevato, e si era bloccato e aveva chiesto aiuto.

Giunto nelle vicinanze, dopo averlo individuato, l’elicottero di Verona emergenza ha sbarcato in hovering il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, che ha raggiunto a piedi l’escursionista poco distante, per poi riportarlo con sé al punto d’imbarco. L’uomo è stato quindi trasportato a Novezza.

