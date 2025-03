La Società Italiana per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale lancia la nuova edizione del corso di dottorato

MeteoWeb

Dopo l’ottimo riscontro di pubblico della precedente edizione, che ha coinvolto più di 300 iscritti, la Società Italiana per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale (SIpEIA) in collaborazione con l’International AI Doctoral Academy – AIDA lancia la terza edizione del corso di dottorato online in lingua inglese in Etica e IA. L’obiettivo del corso, della durata di 16 ore, è fornire una breve panoramica delle principali questioni etiche riguardanti l’IA da una prospettiva interdisciplinare. Punto di partenza, chiarire cosa sia un’etica in modo da offrire le coordinate di riferimento del discorso, che sarà poi analizzato attraverso esempi specifici. In particolare verranno approfondite le problematiche relative all’impatto che l’IA ha e avrà sempre più sulla vita sociale, con particolare attenzione al problema dei bias e dell’IA generativa, delle interconnessioni con la medicina e la sanità, e dei metodi di regolamentazione giuridica, come la normativa europea sull’IA. Infine si affronterà la relazione fra IA, guerre e geopolitica.

I dettagli

Aperto non solo a dottorande e dottorandi ma anche al pubblico generale, il corso sarà tenuto da Maurizio Mori (Consulta di Bioetica Onlus), Tiziana Catarci (DIAG, Università la Sapienza di Roma), Giovanni Sartor (CIRSFID, Università di Bologna), Ioannis Pitas (Chair of the International AI Doctoral Academy – AIDA) e Guido Boella (Dipartimento di Informatica, Università di Torino), che ha recentemente ha partecipato in qualità di responsabile scientifico del team Territori e Comunità Digitali del gruppo di ricerca Social Computing del Dipartimento di Informatica, al ciclo di webinar organizzato nell’ambito del programma SDG Local Action, promosso dal team delle Città e dei Governi Locali di UNDP e parte dell’iniziativa globale UN SDG Action Campaign, volta a supportare l’attuazione dell’Agenda 2030 a livello locale.

Le lezioni si terranno online, interamente in inglese, a cadenza settimanale da mercoledì 2 aprile a mercoledì 21 maggio. Ogni sessione verrà trasmessa in diretta, registrata e successivamente pubblicata sul canale video di SIpEIA. Gli utenti registrati riceveranno i link di collegamento, che saranno disponibili anche sul sito del corso SIpEIA. Gli elaborati di esame migliori verranno pubblicati sul Magazine Intelligenza Artificiale magia.news.

Il corso è gratuito per studenti immatricolati fuori dall’Italia e per il pubblico generale; per gli studenti italiani che richiedono un certificato di frequenza e/o di esame, è gratuito previa iscrizione alla Società Italiana per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale (SIpEIA).

