Al Sol di Verona la riscossa dell’olio italiano

Il piano per il rilancio dell’olio italiano, sempre più sotto attacco tra cambiamenti climatici e importazioni incontrollate, sarà al centro dell’incontro promosso da Coldiretti e Unaprol che inaugura il Sol2Expo – Full Olive Experience, il grande evento dedicato all’extravergine. L’appuntamento è per domani, domenica 2 marzo, dalle ore 15.30, alla Fiera di Verona. Un’occasione per fare il punto sullo stato di salute di un settore simbolo del Made in Italy a tavola e della Dieta Mediterranea, sul quale pesano però le minacce legate al clima, tra siccità ed eventi estremi, e alle immissioni sul mercato di prodotto a basso costo, spesso di dubbia provenienza e qualità.

All’incontro, che si terrà nello stand Coldiretti/Unaprol, prenderanno parte David Granieri, Presidente Unaprol e vicepresidente nazionale di Coldiretti, Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Luigi Scordamaglia, amministratore delegato Filiera Italia, Felice Assenza, capo Dipartimento Icqrf, Alex Vantini, Presidente Coldiretti Verona, Federico Bricolo, Presidente Veronafiere.

Nella tre giorni del Sol, che si concluderà martedì 4 marzo, non mancheranno corsi di assaggio guidato, organizzati dalla Fondazione Evoschool. Nello stand Coldiretti/Unaprol sarà inoltre aperto per tutte la durata della manifestazione l’Evobar, dove sarà possibile degustare le eccellenze italiane.

