Tutte le soluzioni sul tavolo per fermare l’arma nucleare iraniana: la Casa Bianca non esclude alcuna opzione

MeteoWeb

La Casa Bianca ha ribadito che “tutte le opzioni sono sempre sul tavolo per evitare che l’Iran si doti dell’arma nucleare “. “Non possiamo avere un mondo con gli ayatollah che hanno il dito sul pulsante rosso e una situazione che porta a una corsa agli armamenti in Medio Oriente”, ha dichiarato il consigliere del presidente Donald Trump per la Sicurezza nazionale, Michael Waltz. “Non possiamo immaginare una situazione del genere e non succederà”, ha concluso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.