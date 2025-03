Sopralluogo a Taormina, rischio frane dal costone roccioso

MeteoWeb

Effettuato un sopralluogo in via Garipoli, la principale arteria di accesso a Taormina, lato Messina, che è stata chiusa al traffico a causa del rischio di distacco di grandi massi dal costone roccioso. Questa strada collega Taormina e Castelmola, e la sua chiusura, prevista per i mesi necessari ai lavori di messa in sicurezza, comporterà gravi disagi per l’accessibilità ai due centri. Si prevedono rallentamenti, incolonnamenti e code che si estenderanno fino al casello autostradale. “Visto il grande afflusso previsto nei mesi estivi e la morfologia dei luoghi, non basterà una sola misura – ha spiegato il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina – ma una serie di interventi coordinati. Sono allo studio pertanto un piano di misure di emergenza, a brevissimo e breve periodo, per garantire sia una viabilità alternativa sia parcheggi scambiatori a bassa quota per limitare il numero di auto e di autobus turistici che salgono in centro e ridurre i rischi garantendo la continuità delle attività economiche“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.