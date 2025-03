Sostenibilità: sviluppato un nuovo polimero auto-riparante e riciclabile

MeteoWeb

Un team di ricerca del Korea Institute of Science and Technology (KIST), guidato dalla dott.ssa Tae Ann Kim, ha sviluppato un innovativo materiale polimerico capace di auto-ripararsi e di essere riciclato in modo selettivo. Questo materiale è basato su una molecola ad anello pentagonale, in grado di trasformarsi dinamicamente tra monomeri e polimeri in risposta a calore, luce e forze meccaniche. La ricerca è stata pubblicata su Advanced Functional Materials

Il polimero possiede caratteristiche straordinarie: può essere flessibile come un elastico o rigido come il vetro, si auto-ripara quando esposto a fonti di calore o luce, e permette il rilevamento in tempo reale dei danni grazie alla fluorescenza nei punti danneggiati. Dopo l’uso, può essere decomposto nei suoi monomeri originali, anche se miscelato con altre plastiche, garantendo un riciclo efficace.

Le sue proprietà lo rendono ideale per applicazioni avanzate, come rivestimenti protettivi ultra-resistenti, dispositivi indossabili e robotica intelligente. Questa scoperta potrebbe rivoluzionare l’industria dei materiali, riducendo i costi di manutenzione e l’impatto ambientale delle plastiche, aprendo la strada a un futuro più sostenibile.

