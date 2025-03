“SpaceX pronta ad assicurarsi contratti miliardari con il Governo”: le indiscrezioni

MeteoWeb

Il miliardario Elon Musk, fondatore del gigante tecnologico spaziale SpaceX, potrebbe ottenere contratti governativi da miliardi di dollari grazie al suo ruolo alla Casa Bianca. Lo ha sostenuto oggi il New York Times, citando ex funzionari e funzionari federali in carica. La compagnia di Musk starebbe compiendo passi per ottenere nuovi contratti federali e altri sostegni dal governo. Si prevede che SpaceX possa trarre vantaggio dalle azioni del Presidente statunitense Donald Trump e da quelle dei suoi alleati e dipendenti che ricoprono posizioni governative, ha dichiarato il giornale.

Non è un mistero che in qualità di capo del Dipartimento per l’efficienza energetica, il miliardario può annullare contratti e influenzare le politiche, potenzialmente a vantaggio delle sue aziende. Ma secondo il quotidiano, ora la possibilità è più concreta che mai con SpaceX pronta aggiudicarsi nuove commesse dal Pentagono alla NASA, dal Dipartimento del commercio alla Federal Aviation Agency.

Secondo quanto riferito, SpaceX ha presentato quattro richieste alla Federal Aviation Administration (FAA) per costruire nuove rampe di lancio di razzi o lanciare più frequentemente da basi spaziali federali in Florida e California. La FAA si sta preparando ad approvare una delle richieste di SpaceX per raddoppiare i lanci di Falcon 9 dalla Florida a 120 lanci all’anno.

Gli esperti di contratti governativi hanno detto al giornale di temere un possibile abuso di potere e corruzione, nel caso in cui Musk ottenga favori per la sua compagnia, soprattutto dopo che Trump ha licenziato alcuni funzionari responsabili delle indagini sulle violazioni etiche.

