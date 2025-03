SpaceX lancia Fram2: viaggio senza precedenti sopra il Polo Nord e Sud

MeteoWeb

SpaceX scriverà una nuova pagina nella storia dell’esplorazione spaziale con Fram2, la prima missione con equipaggio che orbiterà attorno alla Terra passando direttamente sopra il Polo Nord e il Polo Sud. Se tutto procederà secondo i piani, il lancio avverrà non prima del 31 marzo, portando 4 astronauti privati in un’orbita a 90 gradi di inclinazione, una traiettoria mai affrontata prima da una missione con equipaggio.

La missione prende il nome da Fram, la leggendaria nave norvegese utilizzata tra il 1893 e il 1912 per esplorazioni polari, in un chiaro omaggio alle avventure che hanno ampliato la conoscenza delle regioni artiche e antartiche.

L’equipaggio di Fram2

L’equipaggio della missione Fram2 è composto da 4 astronauti privati, tutti alla loro prima esperienza spaziale:

Chun Wang (Malta) – Imprenditore e comandante della missione;

(Malta) – Imprenditore e comandante della missione; Jannicke Mikkelsen (Norvegia) – Comandante del veicolo spaziale;

(Norvegia) – Comandante del veicolo spaziale; Eric Philips (Australia) – Pilota del veicolo;

(Australia) – Pilota del veicolo; Rabea Rogge (Germania) – Specialista di missione.

Dopo un lungo periodo di addestramento nei centri SpaceX di Hawthorne, California, il team è pronto per affrontare questa pionieristica spedizione.

Falcon 9 e Crew Dragon “Resilience”

Il lancio avverrà dal Kennedy Space Center (LC-39A) in Florida, con un razzo Falcon 9, che porterà in orbita la capsula Crew Dragon “Resilience”. Quest’ultima ha già un importante curriculum alle spalle: ha trasportato equipaggi in missioni come Crew-1 per la NASA (2020) e le missioni del programma Polaris Dawn.

Obiettivi della missione: dallo studio della Terra alla medicina spaziale

Durante i 3-5 giorni di missione, l’equipaggio di Fram2 condurrà una serie di esperimenti scientifici in microgravità e raccoglierà dati unici sulle regioni polari della Terra. Tra i principali obiettivi scientifici della missione troviamo:

Osservazione delle regioni polari – Grazie all’orbita altamente inclinata, gli astronauti avranno una visuale diretta e continua delle aree più remote del nostro pianeta, contribuendo a studi climatici e ambientali; Effetti della microgravità sul corpo umano – Per la prima volta nella storia, verrà realizzata un’immagine a raggi X di un essere umano nello Spazio, utile per comprendere meglio gli effetti della permanenza prolungata in assenza di peso; Studio del fenomeno STEVE – Si tratta di un particolare evento atmosferico che si manifesta con bande luminose verdi e viola a circa 480 km di altitudine, simili alle aurore ma con caratteristiche ancora poco conosciute.

Un’altra caratteristica distintiva della missione sarà l’utilizzo della cupola panoramica di Crew Dragon, una finestra trasparente che offrirà all’equipaggio una visione a 360° della Terra.

