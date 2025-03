SpaceX lancia la missione Crew-10: permetterà il ritorno degli astronauti bloccati sulla ISS | VIDEO

MeteoWeb

La NASA e SpaceX hanno lanciato la missione Crew-10 che permetterà agli astronauti “bloccati” da oltre nove mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), Butch Wilmore e Suni Williams, di tornare sulla Terra. Un razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato dal Kennedy Space Center, in Florida, trasportando un team di quattro membri diretto all’avamposto orbitale. L’arrivo è previsto per la sera di sabato 15 marzo. Il lancio per “salvare” Wilmore e Williams era inizialmente previsto per mercoledì 12 marzo, ma un problema idraulico a terra ha interrotto la missione pochi minuti prima del decollo. È sorta preoccupazione per uno dei due bracci sulla struttura di supporto del razzo Falcon che deve inclinarsi subito prima del decollo. SpaceX ha poi ripulito il sistema idraulico del braccio, risolvendo il problema.

L’equipaggio di quattro persone si è preparato nella “sala delle tute” tra le foto dell’equipaggio dell’Apollo, prima di dirigersi verso la rampa di lancio a bordo di numerose Tesla con la targa “LIF10FF”, un omaggio al numero della missione. Ogni astronauta ha ricevuto un controllo medico prima di essere informato da SpaceX e NASA. In seguito, hanno preso parte a varie tradizioni, tra cui un gioco di carte per eliminare la sfortuna.

L’arrivo dei membri della missione Crew-10 permetterà a Wilmore e Williams di tornare sulla Terra. La NASA vuole che i due equipaggi si sovrappongano in modo che i due astronauti di ritorno possano informare i nuovi arrivati ​​sugli eventi a bordo del laboratorio orbitante. Ciò li metterebbe sulla buona strada per un undock e un ammaraggio al largo della costa della Florida la prossima settimana, se il meteo lo permetterà.

La missione Crew-10

L’equipaggio della missione Crew-10 include Anne McClain e Nichole Ayers della NASA, entrambi piloti militari; e il giapponese Takuya Onishi e il russo Kirill Peskov, entrambi ex piloti di linea. Trascorreranno i prossimi sei mesi sulla ISS, considerati il ​​normale periodo di permanenza. “Il volo spaziale è duro, ma gli esseri umani sono più duri”, ha detto McClain a pochi minuti dall’inizio del volo.

La disavventura di Wilmore e Williams con la capsula Starliner

Come piloti collaudatori per la nuova capsula Starliner di Boeing, Wilmore e Williams avrebbero dovuto stare sulla ISS solo per una settimana quando sono partiti da Cape Canaveral il 5 giugno. Una serie di perdite di elio e guasti ai propulsori della capsula hanno caratterizzato il loro viaggio verso la ISS, innescando mesi di indagini da parte della NASA e della Boeing su come procedere al meglio. Alla fine, dichiarandola non sicura, la NASA ha deciso che Starliner sarebbe tornata sulla Terra vuota lo scorso settembre e ha spostato Wilmore e Williams su un volo SpaceX previsto per febbraio.

Il loro ritorno è stato ulteriormente ritardato quando la nuovissima capsula di SpaceX ha avuto bisogno di ampie riparazioni alle batterie prima di lanciare le sostituzioni degli equipaggio sulla ISS. Per risparmiare qualche settimana, SpaceX è passata a una capsula usata, anticipando il ritorno a casa di Wilmore e Williams a metà marzo.

La loro missione inaspettatamente lunga, che aveva già catturato l’attenzione del mondo, ha preso una piega politica quando il Presidente Donald Trump ed Elon Musk di SpaceX hanno promesso all’inizio di quest’anno di accelerare il ritorno degli astronauti e hanno incolpato la precedente amministrazione per averlo bloccato.

Ex Capitani della Marina che aveva vissuto sulla ISS in precedenza, Wilmore e Williams hanno ripetutamente sottolineato di sostenere le decisioni prese dai loro capi della NASA dall’estate scorsa. I due hanno contribuito a far funzionare l’avamposto spaziale, conducendo esperimenti, e sono persino usciti insieme per una passeggiata spaziale. Con nove passeggiate spaziali, Williams ha stabilito un nuovo record per le donne: il tempo più a lungo trascorso in passeggiate spaziali in una carriera.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.