Spagna in allerta per il ciclone Martinho: venti impetuosi e caos trasporti

Il Ciclone Martinho sta attraversando la Penisola Iberica da Ovest a Est, causando forti disagi in Spagna, dove 15 regioni sono in allerta per condizioni meteo avverse. L’Agenzia statale di meteorologia AEMET segnala venti impetuosi, piogge torrenziali e mareggiate intense. A Bilbao, nel Nord del Paese, le raffiche di vento hanno superato i 130 km/h, costringendo le autorità a cancellare 12 voli presso l’aeroporto locale, secondo i dati di Euskalmet, l’agenzia meteorologica basca. L’ente di gestione aeroportuale AENA invita i passeggeri a verificare lo stato dei voli prima di recarsi in aeroporto, poiché sono previste ulteriori cancellazioni.

Particolarmente colpita la Galizia, nel Nord/Ovest, dove è stata diramata l’allerta arancione per il rischio elevato di venti intensi, piogge violente e grandine. Le coste atlantiche sono flagellate da mareggiate con onde fino a 6 metri.

Nel frattempo, in Andalusia, all’alba sono riprese le ricerche di un motociclista trascinato via dalla piena del fiume Genal a Pujerra, nella provincia di Malaga. Le operazioni coinvolgono agenti della Guardia Civile, squadre di soccorso in montagna, vigili del fuoco e un elicottero. Se confermato il decesso, l’uomo sarebbe la 4ª vittima della forte ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito la Penisola Iberica. Finora, il maltempo ha causato 3 vittime nel Sud del Paese, tra cui una coppia travolta da un torrente in piena mentre tentava di attraversarlo a bordo di un fuoristrada, e un ciclista di 70 anni deceduto in circostanze simili.

