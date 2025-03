Spazio, Ariane 6 pronto a fare 10 lanci l’anno: 31 già commissionati

MeteoWeb

Il nuovo razzo europeo Ariane 6 punta presto a realizzare 9 o 10 lanci l’anno, ben 31 sono già stati commissionati. Lo afferma David Cavaillolès, nuovo Amministratore delegato di Arianespace, l’azienda che fornisce i servizi di lancio europei, in un incontro con la stampa a Roma in cui ha anche sottolineato la necessità che l’Europa prosegua e aumenti gli investimenti nel settore spaziale. “L’accesso allo spazio è un asset fondamentale per garantire la sovranità tecnologica europea”, ha detto Cavaillolès, nominato Amministratore delegato a gennaio 2025 e impegnato in questi giorni in Italia per stringere le collaborazioni e le relazioni con i partner istituzionali e industriali del nostro Paese.

I lanci attesi nel 2025

“Il 2024 è stato un anno difficile per i nostri lanciatori, con alcuni problemi e ritardi sia per Ariane 6 che per Vega C ma ora sia molto ottimisti e crediamo che davanti a noi ci saranno grandi successi”, ha detto.

Nel 2025, Ariane 6 e Vega C si preparano infatti a nuovi lanci. Il prossimo con Vega C è previsto per il 29 aprile con la missione Biomass dell’Agenzia Spaziale Europea. “Quest’anno Ariane 6 ha in programma 5 lanci, un grande avanzamento se consideriamo che con il razzo precedente, Ariane 5, sono stati necessari 5 anni prima di arrivare a una frequenza di 5 lanci l’anno”, afferma Cavaillolès. “Con Ariane 6 confidiamo di poter arrivare presto a 9 o anche 10 lanci l’anno. Abbiamo già 31 lanci commissionati ma potremmo fare ancora di più se avessimo una maggiore richiesta”, ha detto ancora.

Ariane 6 e Vega C

Ariane 6 e Vega C sono due razzi intimamente interconnessi perché i motori di Vega C sono parte della propulsione di Ariane 6 e alcune componenti e strutture di Vega C sono invece parte del complesso di Ariane 6: “Italia e Francia hanno molto da vincere stando insieme. E solo unendo le forze europee possiamo competere con i grandi player internazionali“, ha aggiunto l’Ad di Arianespace.

Nei prossimi mesi, Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea saranno chiamate a delineare le strategie spaziali e gli investimenti per gli anni a venire e, secondo Cavaillolès, “sarebbe importante incrementare ulteriormente gli investimenti in un settore strategico per tutto il continente”.

